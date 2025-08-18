Туристичний страховий поліс: навіщо потрібен та як обрати

Подорожі завжди пов’язані з новими враженнями, знайомствами та відкриттями. Проте навіть найретельніше спланована мандрівка може принести несподіванки.

Хвороба, травма, затримка рейсу чи втрата багажу здатні не лише зіпсувати відпочинок, а й призвести до значних фінансових витрат. Саме тому оформити страховку онлайн є необхідним атрибутом для кожного мандрівника.

Що таке туристичний страховий поліс?

Отже, туристичний страховий поліс гарантує фінансовий захист під час поїздки за кордон чи Україною. Він покриває витрати у випадку непередбачуваних ситуацій: лікування, евакуація, допомога у разі втрати речей чи документів.

У багатьох країнах наявність такого полісу є обов’язковою умовою для отримання візи чи в’їзду.

Основні ризики, які покриває страховка

Медична допомога – консультації лікарів, обстеження, лікування, стаціонар. Екстрена медична евакуація – транспортування до найближчої лікарні чи на батьківщину. Транспортні витрати – у випадку нещасного випадку чи смерті за кордоном. Втрата багажу або документів – компенсація збитків чи допомога у відновленні. Юридична підтримка – у разі правових проблем за кордоном. Затримка або скасування рейсу – відшкодування витрат на проживання та харчування.

Як правильно обрати поліс?

Оцініть напрям подорожі. Для країн ЄС чи США вимоги до страховки суворіші, ніж для подорожей в межах України.

Для країн ЄС чи США вимоги до страховки суворіші, ніж для подорожей в межах України. Зверніть увагу на страхову суму. Для Європи зазвичай мінімум – €30 000, але краще обирати більше.

Для Європи зазвичай мінімум – €30 000, але краще обирати більше. Перевірте покриття COVID-19. У багатьох країнах досі це обов’язкова умова.

У багатьох країнах досі це обов’язкова умова. Читайте умови договору. Варто уважно вивчити, які випадки підлягають компенсації, а які – ні.

Варто уважно вивчити, які випадки підлягають компенсації, а які – ні. Порівнюйте компанії. Не завжди найдешевший поліс є вигідним: важливіше, щоб страхова мала надійного асистансу за кордоном.

Додаткові поради

Якщо займаєтесь активним спортом (гірськолижні спуски, дайвінг), обирайте поліс із відповідним розширенням – промокод на страховку

Для тривалих подорожей вигідніше купувати річний поліс із багаторазовими виїздами.

Зберігайте контакти асистансу та номер полісу у зручному місці – це допоможе швидко отримати допомогу.

Висновок

Туристичний страховий поліс – це не просто формальність, а реальний захист вашого здоров’я, нервів та фінансів під час подорожі. Обравши надійний поліс, ви зможете почуватися впевнено та насолоджуватися мандрівкою, знаючи, що у разі непередбачених ситуацій отримаєте кваліфіковану допомогу.

