Стало відомо, як саме навчатимуться учні Івано-Франківська 

Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про підготовку до початку нового навчального року.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це інформує кореспондентка Правда.іф.
За словами чиновниці, з 1 вересня франківські школярі підуть на очну форму навчання. 2848 дітей підуть цього року в перші класи.
“Також ми облаштовуємо простори для інклюзивного навчання. Цього року нами було облаштовано 3 нові ресурсні кімнати. Ще 3 буде облаштовано у 2026 році”, – повідомила Вікторія Дротянко.
Навчальний рік:
- Перший навчальний семестр триватиме з 1.09.2025 по 19.12.2025.
- Другий семестр – з 12.01.2026 по 29.05.2026.
- Осінні канікули триватимуть з 27.10 по 2.11.
- Зимові канікули – 22.12 – 11.01.
- Весняні – 23.03 – 29.03.