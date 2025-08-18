ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, як саме навчатимуться учні Івано-Франківська 
Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 11:21
Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про підготовку до початку нового навчального року.

Про це інформує кореспондентка Правда.іф.

За словами чиновниці, з 1 вересня франківські школярі підуть на очну форму навчання. 2848 дітей підуть цього року в перші класи.

Засідання виконавчого комітету Івано-Франківської міськради

“Також ми облаштовуємо простори для інклюзивного навчання. Цього року нами було облаштовано 3 нові ресурсні кімнати. Ще 3 буде облаштовано у 2026 році”, – повідомила Вікторія Дротянко.

Навчальний рік:

  • Перший навчальний семестр триватиме з 1.09.2025 по 19.12.2025.
  • Другий семестр – з 12.01.2026 по 29.05.2026.
  • Осінні канікули триватимуть з 27.10 по 2.11.
  • Зимові канікули – 22.12 – 11.01.
  • Весняні – 23.03 – 29.03.