Стало відомо, як саме навчатимуться учні Івано-Франківська 

Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про підготовку до початку нового навчального року.

Про це інформує кореспондентка Правда.іф.

За словами чиновниці, з 1 вересня франківські школярі підуть на очну форму навчання. 2848 дітей підуть цього року в перші класи.

“Також ми облаштовуємо простори для інклюзивного навчання. Цього року нами було облаштовано 3 нові ресурсні кімнати. Ще 3 буде облаштовано у 2026 році”, – повідомила Вікторія Дротянко.

Навчальний рік: