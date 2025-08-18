За добу на Прикарпатті трапилось 9 пожеж

За минулу добу на Прикарпатті зареєстровано 9 пожеж, з них 4 — у природних екосистемах.
Впродовж доби рятувальники ліквідували пожежі сухої трави в Івано-Франківському і Калуському районах, горіла суха трава та сміття на відкритих територіях, загальною площею близько 500 кв.м.
Вогнеборці ліквідували пожежі, не допустивши поширення вогню на житлові будинки та господарські споруди.
Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області застерігає:
- не підпалюйте суху траву, листя чи сміття;
- не залишайте багаття без нагляду;
- у вітряну погоду — категорично заборонено розводити вогонь;
- пам’ятайте: підпал сухостою — це адміністративна та кримінальна відповідальність!
У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте 101.