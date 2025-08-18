Які виплати з міського бюджету отримують франківські спортсмени 

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник міського голови, директор Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами Віталій Федорів розповів про фінансову підтримку спортсменів.

Про це інформує кореспондентка Правда.іф.

За словами п.Віталія, у Івано-Франківську кращі спортсмени з олімпійських видів спорту отримують щомісячні стипендії. Це 20 спортсменів. Сума виплати – 520520 грн.

Також щомісячні стипендії в розмірі 278740 грн. отримують кращі спортсмени з неолімпійських видів спорту. 12 спортсменів з видів спорту з інвалідністю отримують щомісячні стипендії в розмірі 309400 грн.

Всі спортсмени, які отримали 1,2,3 місця на Чемпіонатах Європи та світу отримують премії в розмірі 66500 грн.