Сім років за ґратами проведе чоловік, який у Франківську вбив знайомого кухонним ножем

Суд визнав винним 38-річного мешканця обласного центру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті чоловіка.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 14 серпня 2025 року, пише Фіртка.

За матеріалами справи, трагедія сталася ввечері 20 серпня 2021 року. Під час вечері між чоловіками виник словесний конфлікт щодо співмешканки обвинуваченого, з якою він спільно проживав в домі потерпілого протягом певного періоду часу.

Потерпілий напав на обвинуваченого з виделкою та почав завдавати нею ударів. Натомість останній схопив кухонний ніж та кілька разів ударив ним господаря. Після цього обвинувачений втік з місця, а знаряддя злочину викинув.

Як зазначають, потерпілий міг нетривалий час чинити які-небудь самостійні рухи в проміжку до 40 хвилин, після чого настала його смерть. Тіло померлого виявили 21 серпня 2021 року близько 21:20.

Свою провину підсудний заперечив, суду пояснив, що з потерпілим перебував у дружніх стосунках, жодних ножових поранень йому не завдавав, а про його смерть дізнався від працівників поліції.

Цю версію спростували свідчення очевидців, результати судово-медичної експертизи та інші докази.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому призначили покарання — сім років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання обчислюватимуть з часу затримання — 22 серпня 2021 року. Окрім того, в строк відбуття покарання зарахують частково відбуте покарання за вироком Косівського районного суду від 28 лютого 2023 року.

На користь держави з підсудного стягнуть процесуальні витрати за проведення судових експертиз — 27 727 гривень 72 копійки.

Примітка: на вирок ще можна подати апеляцію.