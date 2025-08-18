Фінальний трейлер українського історичного екшну «Троє» вже в мережі

Творці пригодницького історичного екшну «Троє» оприлюднили фінальний трейлер стрічки. Фільм режисера Івана Кравчишина, що вшановує відвагу українців, з’явиться на великих екранах до Дня Незалежності України.

21 серпня у національний прокат виходить повнометражний художній фільм «Троє». Події розгортаються у часи боротьби за незалежність України 1917–1921 років.

“Через історію трьох відчайдухів, сповнену бійок, перегонів та перестрілок, кіно вшановує відвагу українців та нагадує — і тоді, і зараз ворог залишився тим самим”, – зазначають творці фільму.

За сюжетом, двоє махновців готують засідку на червоноармійський конвой. Пограбування йде не за планом — і разом із грошима вони захоплюють полоненого командира панцирника.

Відтепер троє відчайдухів із різним минулим і власним болем змушені йти одним шляхом, де вижити можна лише разом.

Головні ролі виконали:

Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»),

Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги»),

Євген Піднебесний (дебют у кіно).

Головну жіночу роль грає Аліна Коваленко («Захар Беркут»). Також у фільмі знялися Сергій Кияшко, Леонід Захарченко, Влад Лисак, Дмитро Усов, Геннадій Світич та інші.

Цікаві факти

Сюжет вигаданий, але ґрунтується на реальних подіях 1917–1921 років. Один із родичів продюсера Ігоря Савиченка очолював загін анархістів чисельністю близько 1200 осіб.

Зйомки відбувалися на знакових українських локаціях: у Старокостянтинові, на Лисій Горі та в палаці в Самчиках.

Для картини використали понад 30 коней, 10 повозок та історичну зброю, надану Одеською кіностудією чи виготовлену спеціально.

Музику написав композитор Микита Моісєєв («Наші котики», «Ти – космос», «Дім за склом»).

Саундтрек «Bureviy» виконав гурт Latexfauna.

Перший показ відбувся на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open».

Дивіться трейлер пригодницького історичного фільму «Троє» за посиланням.