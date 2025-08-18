Фінальний трейлер українського історичного екшну «Троє» вже в мережі

Творці пригодницького історичного екшну «Троє» оприлюднили фінальний трейлер стрічки. Фільм режисера Івана Кравчишина, що вшановує відвагу українців, з’явиться на великих екранах до Дня Незалежності України.
21 серпня у національний прокат виходить повнометражний художній фільм «Троє». Події розгортаються у часи боротьби за незалежність України 1917–1921 років.
“Через історію трьох відчайдухів, сповнену бійок, перегонів та перестрілок, кіно вшановує відвагу українців та нагадує — і тоді, і зараз ворог залишився тим самим”, – зазначають творці фільму.
За сюжетом, двоє махновців готують засідку на червоноармійський конвой. Пограбування йде не за планом — і разом із грошима вони захоплюють полоненого командира панцирника.
Відтепер троє відчайдухів із різним минулим і власним болем змушені йти одним шляхом, де вижити можна лише разом.
Головні ролі виконали:
- Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»),
- Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги»),
- Євген Піднебесний (дебют у кіно).
Головну жіночу роль грає Аліна Коваленко («Захар Беркут»). Також у фільмі знялися Сергій Кияшко, Леонід Захарченко, Влад Лисак, Дмитро Усов, Геннадій Світич та інші.
Цікаві факти
- Сюжет вигаданий, але ґрунтується на реальних подіях 1917–1921 років. Один із родичів продюсера Ігоря Савиченка очолював загін анархістів чисельністю близько 1200 осіб.
- Зйомки відбувалися на знакових українських локаціях: у Старокостянтинові, на Лисій Горі та в палаці в Самчиках.
- Для картини використали понад 30 коней, 10 повозок та історичну зброю, надану Одеською кіностудією чи виготовлену спеціально.
- Музику написав композитор Микита Моісєєв («Наші котики», «Ти – космос», «Дім за склом»).
- Саундтрек «Bureviy» виконав гурт Latexfauna.
- Перший показ відбувся на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open».
Дивіться трейлер пригодницького історичного фільму «Троє» за посиланням.