Фінальний трейлер українського історичного екшну «Троє» вже в мережі
Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 12:39
Творці пригодницького історичного екшну «Троє» оприлюднили фінальний трейлер стрічки. Фільм режисера Івана Кравчишина, що вшановує відвагу українців, з’явиться на великих екранах до Дня Незалежності України.

21 серпня у національний прокат виходить повнометражний художній фільм «Троє». Події розгортаються у часи боротьби за незалежність України 1917–1921 років.

Через історію трьох відчайдухів, сповнену бійок, перегонів та перестрілок, кіно вшановує відвагу українців та нагадує — і тоді, і зараз ворог залишився тим самим”, – зазначають творці фільму.

За сюжетом, двоє махновців готують засідку на червоноармійський конвой. Пограбування йде не за планом — і разом із грошима вони захоплюють полоненого командира панцирника.

Відтепер троє відчайдухів із різним минулим і власним болем змушені йти одним шляхом, де вижити можна лише разом.

Головні ролі виконали:

  • Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»),
  • Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги»),
  • Євген Піднебесний (дебют у кіно).

Головну жіночу роль грає Аліна Коваленко («Захар Беркут»). Також у фільмі знялися Сергій Кияшко, Леонід Захарченко, Влад Лисак, Дмитро Усов, Геннадій Світич та інші.

Цікаві факти

  • Сюжет вигаданий, але ґрунтується на реальних подіях 1917–1921 років. Один із родичів продюсера Ігоря Савиченка очолював загін анархістів чисельністю близько 1200 осіб.
  • Зйомки відбувалися на знакових українських локаціях: у Старокостянтинові, на Лисій Горі та в палаці в Самчиках.
  • Для картини використали понад 30 коней, 10 повозок та історичну зброю, надану Одеською кіностудією чи виготовлену спеціально.
  • Музику написав композитор Микита Моісєєв («Наші котики», «Ти – космос», «Дім за склом»).
  • Саундтрек «Bureviy» виконав гурт Latexfauna.
  • Перший показ відбувся на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open».

Дивіться трейлер пригодницького історичного фільму «Троє» за посиланням.