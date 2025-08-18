Правда і вигадки про автострахування: що важливо знати перед покупкою поліса

Перш ніж оформити страховку на свій автомобіль, кожному водієві варто розібратися у принципах роботи системи автострахування, в тому, скільки коштує страховий поліс і як його безпечно придбати. Однак через велику кількість міфів, які обертаються навколо теми страхування, автовласникам часом складно відрізнити правду від припущень і зробити правильний вибір. Це призводить до помилкових рішень, людина зрештою губиться у страхових ситуаціях і не знає, як їй вчинити. Тому розвінчуємо разом найпопулярніші міфи про автоцивілку.

Міф 1. Оформлення страховки займає багато часу

Сьогодні вже можна цілком довіритися оформленню страхових договорів через інтернет. По-перше, поліси відразу потрапляють до централізованої бази МТСБУ, де їхню чинність дуже легко проконтролювати, по-друге, вся процедура триватиме не більше ніж 10 хвилин. Тому абсолютно точним буде твердження, що автоцивілка онлайн — це сучасний і безпечний спосіб покупки цього поліса.

Міф 2. Старий автомобіль не потребує страхування

Насправді, незалежно від віку авто, кожен водій зобов’язаний мати поліс обов’язкового страхування відповідальності. Це передбачено українським законодавством з 2004 року. Це правило стосується і нових, і вживаних автомобілів. Більше того, для не зовсім нового авто може бути актуальним і добровільне страхування КАСКО. Такі машини частіше стають об’єктом викрадення через попит на запчастини. Крім того, вони можуть постраждати від падіння дерев, стихійного лиха чи дій третіх осіб.

Міф 3. Після зміни власника авто потрібно обов’язково купувати нову страховку

Поліс ОСЦПВ не є персональним. Він діє стосовно будь-якого водія, що керує автомобілем на законних підставах. У разі зміни власника автоцивілка залишається чинною до закінчення терміну її дії. Єдине, треба пересвідчитися, що попередній хазяїн не анулював цей договір. Для перевірки дійсності автоцивілки потрібно ввести номер авто або поліса на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Якщо ви побачите, що поліс втратив чинність, потрібно буде купити страховку.

Міф 4. Страховка покриє всі збитки постраждалих, незалежно від обставин аварії

Договір ОСЦПВ покриває шкоду, заподіяну третім особам, якщо саме ви стали винуватцем ДТП. Суми, які потрібно витратити на компенсацію постраждалим, можуть бути значними. Але поліс не діє, якщо водій був напідпитку, залишив місце ДТП або грубо порушив ПДР. Щоб уникнути непорозумінь, уважно вивчіть страховий договір до його підписання.

Міф 5. У разі ДТП доведеться самостійно платити за ремонт, а страхова нічого не компенсує

Якщо всі умови договору дотримані, страхова компанія зобов’язана виплатити компенсацію. Для цього потрібно зафіксувати всі пошкодження, зібрати та подати всі необхідні документи й після цього очікувати на виплату. Надійні страхові компанії сплачують за ремонт безпосередньо на СТО.

Міф 6. Легше «вирішити питання на місці», ніж чекати на компенсацію від страхової

Закон зобов’язує винуватця ДТП передати свою фінансову відповідальність страховій компанії. Ніхто не має права вимагати оплату «на місці події». Якщо у вас є автоцивілка, скористайтеся своїм правом на страхове відшкодування.

Не варто приймати рішення про страхування, спираючись на чутки чи хибні поради знайомих. Завжди уважно читайте умови договору та звертайтеся до фахівців, якщо щось незрозуміло. Для порівняння пропозицій і перевірки актуальності даних користуйтеся офіційними ресурсами.

