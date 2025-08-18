Історичні 6:0: ампфутбольна команда “Бартка” з Франківська зіграла перший матч. ФОТО

17 серпня у Тернополі гравці ампфутбольної команди “Бартка” з Івано-Франківська зіграли перший в свой історії матч.
У товариському спарингу до Дня міста прикарпатці перемогли “Вікінгів” – 6:0, пише Галка.
Перший гол в історії “Бартки” забив ветеран російсько-української війни Іван Назар.
“Суперник сильний, але радий, що мені вдалося забити. Емоції дуже класні. Наша команда збалансована, дали результат наші постійні тренування”, – розповів Іван.
Після гри команди пробили по 5 пенальті – тут влучнішими виявилися господарі.
Ця гра була якісною перевіркою команди перед стартом чемпіонату України, який запланований на кінець серпня у Києві.
“Сьогодні було важливо тільки одне – виграти, щоб зрозуміти свій рівень. Спершу приглядалися до суперника, але після другого голу ми зрозуміли, що вміємо грати у футбол на милицях, досягли хорошого фінального результату. Дякую всім, хто тренувався, тренується, дякую тренерам, які вчать нас правильно працювати з м’ячем. Місто Київ, чекай на чемпіонаті України”, – зазначив засновник “Бартки” Юрій Гапончук.