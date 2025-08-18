Історичні 6:0: ампфутбольна команда “Бартка” з Франківська зіграла перший матч. ФОТО

17 серпня у Тернополі гравці ампфутбольної команди “Бартка” з Івано-Франківська зіграли перший в свой історії матч.

У товариському спарингу до Дня міста прикарпатці перемогли “Вікінгів” – 6:0, пише Галка.

Перший гол в історії “Бартки” забив ветеран російсько-української війни Іван Назар.

“Суперник сильний, але радий, що мені вдалося забити. Емоції дуже класні. Наша команда збалансована, дали результат наші постійні тренування”, – розповів Іван.

Після гри команди пробили по 5 пенальті – тут влучнішими виявилися господарі.

Ця гра була якісною перевіркою команди перед стартом чемпіонату України, який запланований на кінець серпня у Києві.