Історичні 6:0: ампфутбольна команда “Бартка” з Франківська зіграла перший матч. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 13:01
17 серпня у Тернополі гравці ампфутбольної команди “Бартка” з Івано-Франківська зіграли перший в свой історії матч.

У товариському спарингу до Дня міста прикарпатці перемогли “Вікінгів” – 6:0, пише Галка.

Перший гол в історії “Бартки” забив ветеран російсько-української війни Іван Назар.

“Суперник сильний, але радий, що мені вдалося забити. Емоції дуже класні. Наша команда збалансована, дали результат наші постійні тренування”, – розповів Іван.

Після гри команди пробили по 5 пенальті – тут влучнішими виявилися господарі.

Ця гра була якісною перевіркою команди перед стартом чемпіонату України, який запланований на кінець серпня у Києві.

“Сьогодні було важливо тільки одне – виграти, щоб зрозуміти свій рівень. Спершу приглядалися до суперника, але після другого голу ми зрозуміли, що вміємо грати у футбол на милицях, досягли хорошого фінального результату. Дякую всім, хто тренувався, тренується, дякую тренерам, які вчать нас правильно працювати з м’ячем. Місто Київ, чекай на чемпіонаті України”, – зазначив засновник “Бартки” Юрій Гапончук.