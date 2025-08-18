У готелі на Львівщині отруїлися діти з Прикарпаття

17 серпня в інфекційне відділення Стрийської центральної міської лікарні госпіталізували 12 дітей з попереднім діагнозом: “гостра кишкова інфекція”. Серед них мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років.

Стан дітей – середньої важкості, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА та поліція області.

Зазначається, що потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське.

Хворим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.