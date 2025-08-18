ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У відпустці помер воїн з Калуша Василь Клиса

Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 14:05
На Калущину прийшла скорботна звістка про смерть військовослужбовця Клиси Василя Васильовича, 1977 року народження.

Воїн служив стрільцем – помічником гранатометника батальйону берегової оборони однієї з військових частин.

11 серпня 2025 року, перебуваючи у відпустці в м. Миколаїв, матрос Василь Клиса, на превеликий жаль, помер.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим нашого оборонця. Низький уклін Воїну за захист рідної землі.

Попрощатися із померлим оборонцем можна буде у панахидній каплиці Собору Святих Землі Української ПЦУ.

Сьогодні, 18 серпня, о 16:00 відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться завтра, 19 серпня, о 13:00.