На фронті загинув воїн Віталій Пинів

Віталій Пинів проживав у селі Пациків, був військовослужбовець мотопіхотного батальйону Збройних сил України. Захисник загинув 15 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іволжанське, Сумської області. Воїну було 45 років.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вигодську селищну раду

“Ми схиляємо голови в жалобі перед подвигом мужнього Воїна. Вічна пам’ять і безмежна вдячність Герою. Щирі співчуття родині, близьким, побратимам…

Фото зроблене в роки юності, під час служби. Молодий, усміхнений, у військовій формі, сповнений сил і віри — таким Віталій залишиться в нашій пам’яті назавжди.

Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях — вільній Україні, за яку віддали найдорожче”, – йдеться в дописі.