78 прикарпатців отримали гранти на бізнес

78 жителів Прикарпаття цьогоріч отримали гранти від держави на започаткування або розвиток власної справи. Серед них — 41 учасник бойових дій і 37 дружин ветеранів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на Голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.
“Завдяки отриманим грантам планується створити 148 нових робочих місць”, – зазначає Онищук.
Окрім того, відтепер жінкам пропонують освоїти нові професії. У межах експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де їх раніше було менше, вже:
- 74 жінки завершили навчання,
- 59 з них уже працевлаштовані,
- ще 551 слухачка навчається.
На сьогодні понад 350 роботодавців подали заявки.
Найбільше направлень — 70 жінок — саме з Івано-Франківщини.
Серед популярних спеціальностей:
- верстатниця,
- трактористка,
- операторка котельні.
Загалом цього року обласна служба зайнятості активно співпрацювала з 4,7 тис. роботодавців. У підсумку укомплектовано 8,8 тис. вакансій — це 75% від загальної кількості, при середньому показнику по Україні у 52%.