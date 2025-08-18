ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
78 прикарпатців отримали гранти на бізнес
78 прикарпатців отримали гранти на бізнес

Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 15:08
78 жителів Прикарпаття цьогоріч отримали гранти від держави на започаткування або розвиток власної справи. Серед них — 41 учасник бойових дій і 37 дружин ветеранів. 

Про це пише Правда з посиланням на Голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

“Завдяки отриманим грантам планується створити 148 нових робочих місць”, – зазначає Онищук.

Окрім того, відтепер жінкам пропонують освоїти нові професії. У межах експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де їх раніше було менше, вже:

  • 74 жінки завершили навчання,
  •  59 з них уже працевлаштовані,
  •  ще 551 слухачка навчається.

На сьогодні понад 350 роботодавців подали заявки. 

Найбільше направлень — 70 жінок — саме з Івано-Франківщини.

Серед популярних спеціальностей: 

  • верстатниця, 
  • трактористка, 
  • операторка котельні.

Загалом цього року обласна служба зайнятості активно співпрацювала з 4,7 тис. роботодавців. У підсумку укомплектовано 8,8 тис. вакансій — це 75% від загальної кількості, при середньому показнику по Україні у 52%.