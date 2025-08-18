78 прикарпатців отримали гранти на бізнес

78 жителів Прикарпаття цьогоріч отримали гранти від держави на започаткування або розвиток власної справи. Серед них — 41 учасник бойових дій і 37 дружин ветеранів.

Про це пише Правда з посиланням на Голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

“Завдяки отриманим грантам планується створити 148 нових робочих місць”, – зазначає Онищук.

Окрім того, відтепер жінкам пропонують освоїти нові професії. У межах експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де їх раніше було менше, вже:

74 жінки завершили навчання,

59 з них уже працевлаштовані,

ще 551 слухачка навчається.

На сьогодні понад 350 роботодавців подали заявки.

Найбільше направлень — 70 жінок — саме з Івано-Франківщини.

Серед популярних спеціальностей:

верстатниця,

трактористка,

операторка котельні.

Загалом цього року обласна служба зайнятості активно співпрацювала з 4,7 тис. роботодавців. У підсумку укомплектовано 8,8 тис. вакансій — це 75% від загальної кількості, при середньому показнику по Україні у 52%.