Які хвороби не мають клінічних ознак, але їх можна виявити при УЗД

Протягом літнього сезону почастішали звернення пацієнтів до лікарів з приводу профілактичних оглядів. Наскільки важливі профілактичні огляди, чому українці, які проживають в різних країнах світу їдуть в Україну, аби пройти профілактичний огляд в лікарів та які хвороби можуть протікати абсолютно безсимптомно і виявити їх можна лише за допомогою УЗД, читачам Правда.іф розповідає лікар ультразвукової діагностики медичного центру VISE clinic Василина Лило.

Лікарка наголошує: велика кількість захворювань протікає, особливо на початкових етапах, абсолютно безсимптомно. І виявити початок розвитку хвороби можна саме під час профілактичних оглядів, тому вони є настільки важливими.

Якщо в Україні лікарі наполягають на проходженні профілактичних діагностичних оглядів, адже хворобу важливо вчасно виявити і негайно розпочати її лікування, то у країнах Євросоюзу профілактична УЗ-діагностика відсутня. Тому до України приїжджають наші співвітчизники з інших країн, аби перевірити стан свого організму та отримати лікарську консультацію.

«Ультразвук – безпечний і не шкідливий для організму. Найчастіше пацієнти звертаються, аби пройти ультразвукову діагностику черевної порожнини, нирок, серця. Жінки також приходять зробити УЗД органів малого тазу, молочних залоз, щитовидної залози. Чоловіки обстежують сечостатеву систему. Лікар наголошує, що важливим є обстеження грудних залоз у чоловіків. Дітям ми рекомендуємо проходити комплексні обстеження в залежності від віку. А саме віком до 1 року УЗД черевної порожнини, нирок, серця, кульшових суглобів та нейросонографію. А для діток старшого віку: органи черевної порожнини, нирок, серце, щитовидної залози та усіх груп лімфатичних вузлів. Важливим є обстеження грудних залоз та органів малого тазу у дівчаток. Ми виявляємо велику кількість вроджених кіст, і це – випадкові знахідки, які не дають клінічної картини», – розповідає Василина Лило.

Серед хвороб, які можуть бути безсимптомними, основною є онкопатологія. Поки пухлина росте, вона є безболісною. Тому пухлину, яка ще не наробила великої шкоди, можна виявити за допомогою ультразвуку.

Безсимптомно протікає також патологія щитовидної залози, наприклад така як вузловий зоб. Вузли можуть змінюватись і нести загрозу онкопереродження.

Профілактичні огляди дуже важливі. Навіть якщо людина не має жодної скарги на здоров’я, їй варто пройти медичний огляд і переконатися, що з організмом все гаразд. УЗД-обстеження відіграє при цьому величезну роль і про це варто пам’ятати кожному.

