«Оґир-фест»: на Франківщині провели виставку та змагання благородних порід коней

Упродовж трьох днів, 15-17 серпня, на Косівщині проводили благодійний фестиваль «Оґир-фест», який об’єднує любителів кінної справи з усієї України.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Під час фестивалю представили виставку та змагання благородних порід коней, привезених з Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття та інших регіонів.

“На ярмарковому майданчику можна було скуштувати автентичні страви гуцульської та закарпатської кухонь. Також працював базар народного мистецтва, на якому купляли вироби майстрів Косівщини та сусідніх регіонів”, — розповідають в дописі.

На фестивалі, зокрема, збирали кошти для підтримки Збройних Сил України.

Ще одна мета заходу, за словами організаторів, — разом підтримати добру традицію популяризації конярства на Косівщині.