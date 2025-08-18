ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейські встановлюють місцезнаходження автомобіля “Tesla”, пасажир якого витягнув руку та тримав автомат

Автор: Уляна Роднюк
18/08/2025 16:20
Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому пасажир транспортного засобу “Tesla” у вікно витягнув руку та тримав предмет, який схожий на автомат.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження автомобіля та осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Якщо вам відоме місцезнаходження цього автомобіля – дзвоніть на 102.