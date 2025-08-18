Поліцейські встановлюють місцезнаходження автомобіля “Tesla”, пасажир якого витягнув руку та тримав автомат

Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому пасажир транспортного засобу “Tesla” у вікно витягнув руку та тримав предмет, який схожий на автомат.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження автомобіля та осіб, причетних до вчинення правопорушення.
Якщо вам відоме місцезнаходження цього автомобіля – дзвоніть на 102.