Поліцейські встановлюють місцезнаходження автомобіля “Tesla”, пасажир якого витягнув руку та тримав автомат

Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому пасажир транспортного засобу “Tesla” у вікно витягнув руку та тримав предмет, який схожий на автомат.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження автомобіля та осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Якщо вам відоме місцезнаходження цього автомобіля – дзвоніть на 102.