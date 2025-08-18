ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківський драмтеатр до Дня Незалежності зіграє «Солодку Дарусю» на горі Піп Іван
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр до Дня Незалежності зіграє «Солодку Дарусю» на горі Піп Іван

Автор: Олег Мамчур
18/08/2025 16:44
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

вано-Франківський драмтеатр національний драматичний академічний театр імені Івана Франка 24 серпня до Дня Незалежності зіграє «Солодку Дарусю».

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Виставу покажуть на горі Піп Іван, повідомляє театр на Facebook сторінці, пише Правда.

Цьогоріч на висоті 2028 метрів над рівнем моря «Солодку Дарусю» зіграють: Галина Баранкевич, Олексій Гнатковський, Тетяна Гірник, Роман Луцький, Ігор Захарчук, Надія Левченко та інші.

Трансляція вистави відбудеться 24 серпня у соцмережах театру.