Франківський драмтеатр до Дня Незалежності зіграє «Солодку Дарусю» на горі Піп Іван

вано-Франківський драмтеатр національний драматичний академічний театр імені Івана Франка 24 серпня до Дня Незалежності зіграє «Солодку Дарусю».
Виставу покажуть на горі Піп Іван, повідомляє театр на Facebook сторінці, пише Правда.
Цьогоріч на висоті 2028 метрів над рівнем моря «Солодку Дарусю» зіграють: Галина Баранкевич, Олексій Гнатковський, Тетяна Гірник, Роман Луцький, Ігор Захарчук, Надія Левченко та інші.
Трансляція вистави відбудеться 24 серпня у соцмережах театру.