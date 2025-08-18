Марцінків подякував молоді, яка намагалася зірвати відкриття центру для ЛГБТ+ у Франківську

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків подякував активістам всеукраїнської організації “Тризуб”, які намагалися зірвати відкриття центру для людей ЛГБТ+.

Про це пише КУРС з посиланням на прямий ефір мера.

За словами Марцінківа, у місті йде “удар по родині – відкриваються центри з пропагування тих речей, які не мали би пропагуватися”.

“Дякую молоді, молоді з “Тризуба”, які мають свою позицію, які висловлюють свою позицію. І вважаю, що сьогодні мова, українська церква і родина – це ті підвалини, які ворог хоче знищити. Тому будьмо, як ніколи, нетолерантними: робімо зауваження, не толеруймо російську мову, російську церкву і ті речі, які руйнують українську родину. Будьмо українцями”, – закликав Марцінків.

Нагадаємо, що ком’юніті-центр для ЛГБТ+ людей центр для людей ЛГБТ+ відкрили в Івано-Франківську 16 серпня. На захід прийшли представники ВО “Тризуб”. Представники ГО “Інсайт”, які відкривали центр, викликали поліцію та подали заяву про тиск і залякування з боку молодих людей. Натомість у всеукраїнській організації “Тризуб” ці заяви назвали маніпуляцією.