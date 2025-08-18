В обласному центрі проведуть перший “Франко-Fest”. ПРОГРАМА

Сьогодні в Івано-Франківську презентували фестиваль “Франко-Fest”. Такий мистецько-культурний фестиваль відбувається вперше і має стати “префестом” – підготовкою до масштабного святкування 170-річчя від дня народження Івана Франка у 2026 році.

Пише Правда.іф з місця події.

30–31 серпня Франківськ стане епіцентром культурних подій — у Палаці Потоцьких відбудеться масштабний фестиваль, який пройде під гаслом “Франко і Франківськ. Митець і місто”.

Це унікальний мистецький простір, покликаний переосмислити постать Івано Франка .

“Метою є не лише промоціювати Франка як письменника, але й відкривати як мислителя, міжнародного діяча, чия творчість та ідеї залишаються актуальними й сьогодні, надихаючи сучасне міське середовище, – розповів директор палацу Потоцьких Володимир Гайдар.

Програма фестивалю охоплюватиме кілька напрямів.

Організатори переконують, це буде повноцінний фестиваль з багатьма напрямками. Літературний блок зосередиться на дослідженнях життя та творчості Івана Франка, публічних дискусіях із сучасними українськими авторами та заходах для різних поколінь відвідувачів.

«Ми намагатимемося подивитися на постать Франка з різних ракурсів, іноді несподіваних. Адже він відомий не лише як письменник, поет чи перекладач, а й як громадський діяч, політик, фемініст», — зазначив Ігор Антонюк, представник програми “Текстура”.

Координаторка проєкту Ярина Микитюк підкреслила, що фестиваль матиме родинний формат:



«Ми передбачили й дитячі програми, аби відвідувачі могли приходити сім’ями і кожен знаходив для себе цікаву активність, пов’язану з творчістю Франка».

Окрім літературного блоку, у програмі — театральні вистави за участі львівських колективів та Франківського драмтеатру. Очікується концерт за участі відомих українських виконавців, візуальні проєкти місцевих художників. Також відбудеться книжковий ярмарок, в якому візьмуть участь українські видавництва.

Літературна складова: книжковий ярмарок і промоція читання

Ще одним важливим елементом стане книжковий ярмарок, який організатори пов’язали з фестивалем Франка. Тут відвідувачі зможуть познайомитися з новинками літератури та взяти участь у зустрічах із письменниками.



“Для нас важливо, щоб літературна традиція Івано-Франківська розвивалася в новому форматі. “Текстура” — це проєкт промоції читання, і ми раді, що він став невід’ємною частиною фестивалю”, — каже Ярина Микитюк.

Організатори пропонують ознайомитись з програмою фестивалю

30 серпня:

“Франко від А до Я: для дітей та дорослих”: розмова з Богданом Тихолозом та Наталею Тихолоз;

Вистава для дітей, театр ляльок “Підкова на щастя”;

“Маніпулянтка”: нове перепрочитання Франка.Учасники розмови: Богдан Тихолоз та Наталя Тихолоз;

Драматичні читання “Сойчине крило”. Надія Левченко, Юрій Хвостенко;

Ярмарок: книжковий, вироби місцевих майстрів.

31 серпня:

“Фарбований лис” (Аба-ба-га-ла-ма-га), прочитання книжки з дітьми віком 6-10 років;

“Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко”, майстерка для дітей у форматі роботи над колажем;

Ретроспекція “Три яви Франкової любови”;

Панельна дискусія “Який він літературній Франківськ?”

Підтримка громади та партнерів

Організатори підкреслюють, що фестиваль став можливим завдяки підтримці партнерів. До події також долучаться школи та освітні заклади, адже “Франко-Fest” задуманий як сімейне свято, яке об’єднає різні покоління.