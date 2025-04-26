Перша ліга: “Прикарпаття” обіграло запорізький “Металург”. ВІДЕО ГОЛІВ

26 квітня 2025 року в Запоріжжі івано-франківське “Прикарпаття” перемогло запорізький “Металург” з рахунком 2:0 у матчі групи “Вибування” Першої ліги України.

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Рахунок у поєдинку відкрив капітан франківської команди Василь Цюцюра: на 27 хвилині Юрій Радульський з правого флангу виконав навісну передачу у штрафний майданчик “Металурга”. Василь Цюцюра головою направив м’яч у ворота суперника, пише Правда.

На 57 хвилині Владислав Бучакчийський подвоїв перевагу “Прикарпаття”. Неподалік штрафного майданчика запорізької команди футболіст обіграв двох суперників і пробив у верхній кут воріт.

На 75 хвилині поєдинок призупинили через оголошення повітряної тривоги. Після її завершення команди не забивали голів. Матч завершився з рахунком 2:0.

“Прикарпаття” продовжує виступи у групі “Вибування” Першої ліги, маючи 24 очки. 3 травня франківці зіграють з “Маріуполем”.