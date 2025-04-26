За кордоном помер школяр з Прикарпаття: рідні просять про допомогу із перевезенням тіла додому

За кордоном помер Турук Артем з села Глибівка, що в Богородчанській громаді.
Молодий хлопчина, якому було тільки 13 років. Раніше йому робили операцію на серці, інформує МІСТО.
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Разом з батьками він переїхав в Чехію після початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони перевозять тіло Артема в Україну, щоб поховати в рідному селі.
На це потрібні значні кошти. Тому просять усіх небайдужих при можливості допомогти фінансово.
Банківська картка Турук Марії (тітки Артема):
5169360025396403