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За кордоном помер школяр з Прикарпаття: рідні просять про допомогу із перевезенням тіла додому
Диван на коліщатках в темній вітальні

За кордоном помер школяр з Прикарпаття: рідні просять про допомогу із перевезенням тіла додому

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 18:16
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За кордоном помер Турук Артем з села Глибівка, що в Богородчанській громаді.

Молодий хлопчина, якому було тільки 13 років. Раніше йому робили операцію на серці, інформує МІСТО.

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Разом з батьками він переїхав в Чехію після початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони перевозять тіло Артема в Україну, щоб поховати в рідному селі.
На це потрібні значні кошти. Тому просять усіх небайдужих при можливості допомогти фінансово.

Банківська картка Турук Марії (тітки Артема):

5169360025396403

Хлопчик у жовтому світшоті з аніме принтом
Артем Турук