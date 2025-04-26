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Понад рік вважався зниклим без вісти - до рідного дому прибув скорботний кортеж із полеглим прикарпатцем Ярославом Капущаком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад рік вважався зниклим без вісти – до рідного дому прибув скорботний кортеж із полеглим прикарпатцем Ярославом Капущаком ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 18:42
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Понад рік житель Богородчанщини, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, Ярослав Капущак вважався зниклим без вісти. Зв’язок із ним обірвався у середині лютого минулого року на Донецькому напрямку. Увесь цей час його рідні та близькі сподівалися на диво…

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Сьогодні герой повернувся додому “на щиті”

Сумна звістка вкотре чорним крилом вкрила Богородчанську громаду. Зруйнувала надії та сподівання найрідніших на щасливе повернення чоловіка та татуся до рідного дому. Бо після довгих місяців очікування наш Герой КАПУЩАК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, 1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ – СТАРШИЙ СЕРЖАНТ МОТОПІХОТНОГО БАТАЛЬЙОНУ 10-ОЇ ОКРЕМОЇ ГІРСЬКО – ШТУРМОВОЇ БРИГАДИ “ЕДЕЛЬВЕЙС” повернувся «НА ЩИТІ»., повідомляє місцеве медіа Слово народу

15 лютого 2024 року Капущак Ярослав зник безвісти під час штурмових дій ворога біля н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області. Всі 14 місяців рідні молилися, вірили і надіялися Тільки тепер за результатами ДНК-експертизи тіло Ярослава вдалося повернути.

Клята війна забрала життя люблячого чоловіка і батька, турботливого брата, вірного і надійного друга, надзвичайно доброї людини.

Його особиста мужність, сміливість і відданість Україні стали прикладом для побратимів. Він залишився взірцем справедливості, високого рівня відповідальності, незламності та патріотизму, тому що ніколи не зупинявся перед труднощами, завжди був там, де найбільша небезпека, захищаючи усіх нас.

Низько схиляємо наші голови перед світлою пам’яттю Героя.

Щирі співчуття дружині Олі, дочці Сніжані, братам, сестрам і всій скорботній родині. Вічна і світла пам’ять Герою.

Чин християнського похорону відбудеться завтра, 27 квітня, о 12.00 годині в рідному селі.

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