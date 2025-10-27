ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Перший випуск “Кіномайстерні Івано-Франківськ”: чотири фільми та міжнародні перемоги

Автор: Олег Мамчур
“Кіномайстерня Івано-Франківськ” випустила перший курс. Навчання тривало майже рік. За цей час студенти встигли зняти своє перше кіно.

Наразі йдеться про чотири короткометражки. Жанри різні — комедія, драма, детектив.

Майбутні кіномитці мали можливість попрацювати з відомими професійними акторами Надією Левченко, Іваном Бліндаром, Марією Стопник, Тетяною Шавковою, Андрієм Мельником.

Один із фільмів – “Монстри” – вже здобув перші перемоги на Anti-War International Independent Film Festival, що проходив в Естонії, та RohiP International Film Festival.

Чоловік дивиться у дзеркало у зеленому світлі
Жінка сидить на кухні біля вікна
Жінка розмовляє з хлопчиком у вітальні
Люди вечеряють за столом у темній кімнаті
Чоловік дивиться серйозно при слабкому освітленні
Жінка та хлопчик вечеряють на кухні
Пара лежить у ліжку вночі, чоловік не спить

“Кіномайстерня дає реальний практичний досвід кіновиробництва, — розповів її директор, режисер Діма Косигін. – Студенти проходили всі етапи створення кіно: писали сценарій, проводили кастинг акторів, підбирали локації для зйомок. Ми вивчали розкадрування, роботу з акторами, операторське мистецтво, монтажні прийоми. З нашої кіномайстерні виходять фахівці, готові для зйомок і повнометражних фільмів”.

Проєкт вдалося реалізувати завдяки меценатам: компанії blago та Університету Короля Данила.

