В Івано-Франківську анонсували зміну головної дороги на двох перехрестях

Незабаром будуть встановлені нові знаки пріоритету та попереджувальні знаки.
В Івано-Франківську є два перехрестя, де головною досі була не пряма дорога, а та, що повертала. Йдеться про: перехрестя вулиць Довга — Бельведерська, перехрестя Вороного — Короля Данила.
Відтепер головними будуть вулиці Короля Данила та Бельведерська. Водії, які виїжджають з Довгої на Бельведерську або з Вороного на Короля Данила, повинні будуть дати дорогу транспорту, що рухається головною дорогою. Зміни анонсував заступник міського голови Михайло Смушак.
“Раніше така схема була логічною: саме ці вулиці забезпечували основний транзитний потік. Проте ситуація в місті змінилась. У районах вулиць Ленкавського та Короля Данила збудовано значну кількість нового житла, і автомобільний трафік тут суттєво зріс. Крім того, Південний бульвар тепер бере на себе більшу частину транзитного руху, тож потреба у “поворотній головній дорозі” зникла. Тому ми прийняли рішення змінити схеми організації руху на цих двох перехрестях”, – йдеться у повідомленні.