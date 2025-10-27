В Івано-Франківську анонсували зміну головної дороги на двох перехрестях

Незабаром будуть встановлені нові знаки пріоритету та попереджувальні знаки.

В Івано-Франківську є два перехрестя, де головною досі була не пряма дорога, а та, що повертала. Йдеться про: перехрестя вулиць Довга — Бельведерська, перехрестя Вороного — Короля Данила.

Відтепер головними будуть вулиці Короля Данила та Бельведерська. Водії, які виїжджають з Довгої на Бельведерську або з Вороного на Короля Данила, повинні будуть дати дорогу транспорту, що рухається головною дорогою. Зміни анонсував заступник міського голови Михайло Смушак.