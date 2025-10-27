ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську анонсували зміну головної дороги на двох перехрестях

Автор: Уляна Роднюк
Міська вулиця з пішохідним переходом і дорожніми знаками
Незабаром будуть встановлені нові знаки пріоритету та попереджувальні знаки.

В Івано-Франківську є два перехрестя, де головною досі була не пряма дорога, а та, що повертала.  Йдеться про: перехрестя вулиць Довга — Бельведерська, перехрестя Вороного — Короля Данила.

Відтепер головними будуть вулиці Короля Данила та Бельведерська. Водії, які виїжджають з Довгої на Бельведерську або з Вороного на Короля Данила, повинні будуть дати дорогу транспорту, що рухається головною дорогою. Зміни анонсував заступник міського голови Михайло Смушак.

“Раніше така схема була логічною: саме ці вулиці забезпечували основний транзитний потік. Проте ситуація в місті змінилась. У районах вулиць Ленкавського та Короля Данила збудовано значну кількість нового житла, і автомобільний трафік тут суттєво зріс. Крім того, Південний бульвар тепер бере на себе більшу частину транзитного руху, тож потреба у “поворотній головній дорозі” зникла. Тому ми прийняли рішення змінити схеми організації руху на цих двох перехрестях”, – йдеться у повідомленні.

План перехрестя вулиць Белецького, Вороного і Довгої
Карта дорожнього руху на перехресті вулиць Львова

Джерело(а) інформації

анонсував

