На війні загинув воїн з Франківської громади Петро Свистяк

Чергова скорботна звістка з фронту прийшла у Івано-Франківську громаду, пише Правда ІФ

Сумну новину повідомив очільник Франківської громади Руслан Марцінків.

Стало відомо, що на війні загинув захисник України з села Черніїв Петро Свистяк. Завтра відбудеться панахида за полеглим героєм у його рідному домі.

На превеликий жаль, на війні загинув Петро Свистяк. У вівторок, 28 жовтня, о 19:00 буде панахида у домі загиблого у с. Черніїв, – повідомив Руслан Марцінків

У середу, 29 жовтня об 11:00 розпочнеться прощання з Петром біля його дому, а також чин похорону в церкві Різдва Івана Хрестителя ПЦУ селі Черніїв.

Поховають воїна на кладовищі селі Черніїв.