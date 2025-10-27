У Коломиї відкрили цифровий меморіал пам’яті

У Коломийській громаді відкрили цифровий меморіал пам’яті наших Героїв.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

“Разом з родинами загиблих захисників ми помолилися за тих, хто відійшов у лави Небесного війська, і освятили меморіал, щоб це місце стало символом вдячності та любові до тих, хто боронив Україну. Цифровий меморіал – це сучасне технологічне рішення, але насамперед – знак шани нашим захисникам і поваги до їхніх родин. Коломийська громада пам’ятає кожного воїна, який віддав життя за мир і свободу України. Їхні обличчя – в нашій пам’яті. Їхня жертовність – у нашому серці”,- написав мер.