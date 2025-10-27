ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Василю Ґрещуку

Автор: Уляна Роднюк
Меморіальна дошка Василю Грещуку на будинку
У День української писемності та мови відкрили памʼятну дошку Василю Ґрещуку.

️Василь Васильович був доктором філологічних наук, професором, завідувач кафедри української мови факультету філології, директором Інституту українознавства, почесним професором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслуженим діячем науки і техніки України.

“Дякуємо за ту величезну працю для розвитку української мови та навчання молодих українців! Шануємо і памʼятаємо”, – пише мер міста Руслан Марцінків.

