Велосипедисту, який здійснив наїзд на дитину, повідомлено про підозру

Велосипедист збив 6-річного хлопчика 3 вересня близько 19:30 неподалік фонтану на Вічевому майдані.
Поліцейські встановили, що 20-річний франківець, рухаючись тротуаром на електровелосипеді «Grosser Lava29», порушив правила дорожнього руху, пише Поліція Івано-Франківської області.
Він проявив неуважність, не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на малолітнього пішохода.
Дитину з численними травмами було доставлено до медичного закладу.
Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.