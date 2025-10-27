ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Велосипедисту, який здійснив наїзд на дитину, повідомлено про підозру

Автор: Уляна Роднюк
Суддівський молоток і наручники на столі
Велосипедист збив 6-річного хлопчика 3 вересня близько 19:30 неподалік фонтану на Вічевому майдані.

Поліцейські встановили, що 20-річний франківець, рухаючись тротуаром на електровелосипеді «Grosser Lava29», порушив правила дорожнього руху, пише Поліція Івано-Франківської області.

Він проявив неуважність, не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого здійснив наїзд на малолітнього пішохода.

Дитину з численними травмами було доставлено до медичного закладу.

Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

