Франківський боксер Ярослав Михалушко здобув другий титул WBC

Франківський боксер Ярослав Михалушко у Бельгії захистив титул WBC Francophone і здобув новий – WBC International у напівсередній вазі.

Про це пише Галка з посиланням на World Boxing Council Ukraine.

25 жовтня у Бельгії боксер Ярослав Михалушко (11-0, 9 КО) провів свій другий поспіль титульний бій.

У поєдинку проти мексиканця Алексіса Ріоса Мунгії (12–3–2, 6 КО) спортсмен із Прикарпаття (11–0, 9 КО) двічі відправив суперника у нокдаун і здобув впевнену перемогу.

Таким чином Михалушко не лише захистив титул WBC Francophone, а й виборов вакантний пояс WBC International у ваговій категорії до 66,7 кг (Welterweight).