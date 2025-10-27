ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Відділення Спілки інженерів нафтовиків матиме офіс у ІФНТУНГ

Автор: Олег Мамчур
Будівля університету з нафтовою установкою на подвір'ї
Завтра, 28 жовтня о 13:30 годині, в ІФНТУНГ відбудеться урочисте відкриття оновленого офісу франківського відділення Спілки інженерів нафтовиків (Society of Petroleum Engineers, SPE).

Що таке PSE

SPE – це всесвітньо визнана організація, що з 1957 року об’єднує професіоналів нафтогазової галузі.

Члени спілки – висококваліфіковані інженери, науковці, менеджери та студенти – спільно працюють над розвитком енергетичної промисловості, впровадженням інновацій та підвищенням технічного рівня галузі.

Відділення SPE в ІФНТУНГ

Франківське відділення SPE, що розташоване саме в ІФНТУНГ, є локальним центром професійного розвитку та міжнародної співпраці.

Оновлений офіс створено як сучасний простір для семінарів, тренінгів, конференцій та інших заходів, де студенти та фахівці можуть обмінюватися знаннями й досвідом.

«Ми пишаємося тим, що саме ІФНТУНГ став домівкою франківського відділення SPE. Це створює унікальну можливість для студентів і місцевих інженерів безпосередньо долучатися до глобальної професійної спільноти та користуватися передовими технологіями й практиками галузі», – відзначає президент SPE Тарас Нагірний.

Джерело(а) інформації

ІФНТУНГ

