Завтра, 28 жовтня о 13:30 годині, в ІФНТУНГ відбудеться урочисте відкриття оновленого офісу франківського відділення Спілки інженерів нафтовиків (Society of Petroleum Engineers, SPE).
Що таке PSE
SPE – це всесвітньо визнана організація, що з 1957 року об’єднує професіоналів нафтогазової галузі.
Члени спілки – висококваліфіковані інженери, науковці, менеджери та студенти – спільно працюють над розвитком енергетичної промисловості, впровадженням інновацій та підвищенням технічного рівня галузі.
Відділення SPE в ІФНТУНГ
Франківське відділення SPE, що розташоване саме в ІФНТУНГ, є локальним центром професійного розвитку та міжнародної співпраці.
Оновлений офіс створено як сучасний простір для семінарів, тренінгів, конференцій та інших заходів, де студенти та фахівці можуть обмінюватися знаннями й досвідом.
«Ми пишаємося тим, що саме ІФНТУНГ став домівкою франківського відділення SPE. Це створює унікальну можливість для студентів і місцевих інженерів безпосередньо долучатися до глобальної професійної спільноти та користуватися передовими технологіями й практиками галузі», – відзначає президент SPE Тарас Нагірний.