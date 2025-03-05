PETG пластик для 3D-принтерів: особливості та переваги

PETG (поліетилентерефталатгліколь) – один із найпопулярніших матеріалів для 3D-друку. Він поєднує міцність, гнучкість та легкість друку, що робить його чудовим вибором для широкого спектра застосувань.
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Основні властивості PETG пластику
- Висока міцність – витримує механічні навантаження та удари.
- Гнучкість – порівняно з PLA, він більш еластичний і не такий крихкий.
- Стійкість до температури – витримує нагрівання до +80°C без деформацій.
- Хімічна стійкість – не розчиняється у більшості кислот і лугів, що важливо для функціональних деталей.
- Прозорість – дозволяє створювати напівпрозорі деталі (актуально для освітлювальних елементів).
- Вологопоглинання – хоча PETG менш чутливий до вологи, ніж нейлон, його бажано зберігати в сухому місці.
Переваги PETG у порівнянні з PLA та ABS
- Легший у друку, ніж ABS, оскільки не потребує герметичної камери.
- Міцніший і термостійкіший, ніж PLA.
- Відмінне зчеплення між шарами, що зменшує ризик розшарування.
- Екологічніший за ABS, оскільки не виділяє токсичних парів під час друку.
Рекомендації щодо друку PETG
- Температура екструдера: 220–250°C
- Температура столу: 70–90°C
- Охолодження: мінімальне або вимкнене для кращого зчеплення між шарами
- Швидкість друку: 40–60 мм/с
- Адгезія: можна використовувати клеї, лак або спеціальні покриття для кращого зчеплення з платформою.
Застосування PETG у 3D-друці
- Функціональні деталі – корпуси, шестерні, кріплення.
- Харчові контейнери – завдяки безпечності матеріалу (за наявності відповідних сертифікатів).
- Протези та медичні вироби – PETG біосумісний та довговічний.
- Рекламні матеріали та декор – прозорі або кольорові об’єкти для вітрин, вивісок.
PETG – чудовий варіант для тих, хто шукає міцний, довговічний та легкий у друку матеріал. Він ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів 3D-принтерів.
Його поєднання міцності, гнучкості та простоти у використанні робить PETG одним із найкращих виборів для створення як декоративних, так і функціональних виробів. Завдяки своїм унікальним властивостям, цей пластик дедалі частіше використовують у промисловому 3D-друці, медицині та навіть у побутових проєктах.
Крім того, PETG відмінно піддається післяобробці, що дозволяє шліфувати, фарбувати або склеювати надруковані деталі для досягнення ідеального вигляду.
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