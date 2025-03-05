PETG пластик для 3D-принтерів: особливості та переваги

PETG (поліетилентерефталатгліколь) – один із найпопулярніших матеріалів для 3D-друку. Він поєднує міцність, гнучкість та легкість друку, що робить його чудовим вибором для широкого спектра застосувань.

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Поговорімо про PETG пластик для 3D-друку https://techfil.com.ua/petg/.

Основні властивості PETG пластику

Висока міцність – витримує механічні навантаження та удари.

– витримує механічні навантаження та удари. Гнучкість – порівняно з PLA, він більш еластичний і не такий крихкий.

– порівняно з PLA, він більш еластичний і не такий крихкий. Стійкість до температури – витримує нагрівання до +80°C без деформацій.

– витримує нагрівання до +80°C без деформацій. Хімічна стійкість – не розчиняється у більшості кислот і лугів, що важливо для функціональних деталей.

– не розчиняється у більшості кислот і лугів, що важливо для функціональних деталей. Прозорість – дозволяє створювати напівпрозорі деталі (актуально для освітлювальних елементів).

– дозволяє створювати напівпрозорі деталі (актуально для освітлювальних елементів). Вологопоглинання – хоча PETG менш чутливий до вологи, ніж нейлон, його бажано зберігати в сухому місці.

Переваги PETG у порівнянні з PLA та ABS

Легший у друку, ніж ABS, оскільки не потребує герметичної камери.

Міцніший і термостійкіший, ніж PLA.

Відмінне зчеплення між шарами, що зменшує ризик розшарування.

Екологічніший за ABS, оскільки не виділяє токсичних парів під час друку.

Рекомендації щодо друку PETG

Температура екструдера: 220–250°C

220–250°C Температура столу: 70–90°C

70–90°C Охолодження: мінімальне або вимкнене для кращого зчеплення між шарами

мінімальне або вимкнене для кращого зчеплення між шарами Швидкість друку: 40–60 мм/с

40–60 мм/с Адгезія: можна використовувати клеї, лак або спеціальні покриття для кращого зчеплення з платформою.

Застосування PETG у 3D-друці

Функціональні деталі – корпуси, шестерні, кріплення.

– корпуси, шестерні, кріплення. Харчові контейнери – завдяки безпечності матеріалу (за наявності відповідних сертифікатів).

– завдяки безпечності матеріалу (за наявності відповідних сертифікатів). Протези та медичні вироби – PETG біосумісний та довговічний.

– PETG біосумісний та довговічний. Рекламні матеріали та декор – прозорі або кольорові об’єкти для вітрин, вивісок.

PETG – чудовий варіант для тих, хто шукає міцний, довговічний та легкий у друку матеріал. Він ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів 3D-принтерів.

Його поєднання міцності, гнучкості та простоти у використанні робить PETG одним із найкращих виборів для створення як декоративних, так і функціональних виробів. Завдяки своїм унікальним властивостям, цей пластик дедалі частіше використовують у промисловому 3D-друці, медицині та навіть у побутових проєктах.

Крім того, PETG відмінно піддається післяобробці, що дозволяє шліфувати, фарбувати або склеювати надруковані деталі для досягнення ідеального вигляду.

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