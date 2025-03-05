На шкільні автобуси Івано-Франківщини виділено 133 мільйони

Відповідно до розподілу обсягу субвенції з державного бюджету, Івано-Франківська область отримає майже 133 мільйони гривень на придбання шкільних автобусів, що дозволить забезпечити безперешкодний доступ учнів до навчальних закладів і покращити якість освітніх послуг у регіоні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1518 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси у 2025 році», було здійснено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту в загальному обсязі 1,6 мільярда гривень, з яких обласному бюджету Івано-Франківської області передбачено кошти в розмірі 132 мільйони 933 тисячі гривень, що становить значну частку від загальнодержавного фінансування даного проєкту та свідчить про визнання важливості транспортного забезпечення освітнього процесу в Карпатському регіоні.

Виділені кошти будуть спрямовані на реалізацію публічного інвестиційного проекту «Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси», основною метою якого є придбання шкільних автобусів для забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти, причому особлива увага приділятиметься транспортним засобам, які спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення, що відповідає сучасним вимогам інклюзивності та доступності освітнього середовища для всіх категорій учнів незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Реалізація даного інвестиційного проєкту дозволить суттєво оновити парк шкільних автобусів у Івано-Франківській області, особливо в сільській місцевості та гірських районах, де транспортна доступність освітніх закладів часто виступає серйозною перешкодою для регулярного відвідування учнями школи, що безпосередньо впливає на якість та системність навчального процесу для дітей з віддалених населених пунктів.

Таким чином, виділення значної суми коштів на придбання шкільних автобусів для Івано-Франківської області є важливим кроком у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти для всіх учнів регіону та створенні належних умов для реалізації їхнього права на освіту, незалежно від місця проживання та індивідуальних особливостей розвитку.