Винуватця ДТП, у якому загинули двоє юнаків з Надвірнянщини, засудили до п’яти років

Внаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла та його 18-річний пасажир загинули на місці.
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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури 34-річного мешканця Надвірнянщини суд визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей (ч.3 ст. 286 КК України).
Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та позбавлено права керувати транспортними засобами терміном на 3 роки.
В суді доведено, що у червні 2021 року чоловік, керуючи автомобілем ЗІЛ, вчинив автопригоду, в якій загинули двоє хлопців. Водій рухався автодорогою у селі Пасічна, здійснюючи поворот ліворуч на другорядну вулицю, він не пропустив мотоцикл, який рухався у зустрічному напрямку головною дорогою.
Внаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла та його 18-річний пасажир загинули на місці.
Наразі вивчається питання законності вироку щодо можливості оскарження його в апеляційному порядку.