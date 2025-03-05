Сигарети подорожчають – з 1 квітня додадуть новий коефіцієнт до акцизу

З 1 квітня 2025 року виробники та імпортери сигарет в Україні будуть змушені застосовувати коефіцієнт 1,1 при розрахунку мінімального акцизного податкового зобов’язання , повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
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Чому підвищується акциз
Причиною запровадження підвищувального коефіцієнта стало те, що за підсумками 2024 року частка податкових зобов’язань з акцизу у середньозваженій роздрібній ціні сигарет склала 55,8%. Це нижче за нормативний рівень у 60%, визначений законодавством.
На кого поширюється нововведення
Коефіцієнт 1,1 діятиме для всіх виробників та імпортерів сигарет із фільтром і без нього. Він застосовуватиметься при:
- розрахунку акцизного податку для марок, отриманих у період з 1 квітня по 31 грудня 2025 року;
- визначенні податкового зобов’язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень-грудень 2025 року.
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