Петиція проти будівництва дороги між Гурика та Ленкавського у Франківську зібрала потрібну кількість підписів

Електронна петиція до влади Івано-Франківська з вимогою заборонити будівництво дороги, яка має з’єднати вулиці Гурика та Ленкавського у зеленій зоні між житловими будинками та озером, набрала необхідну кількість голосів.
Петицію зареєстрували 15 вересня.
Мешканці просять заборонити будівництво дороги в зеленій зоні між житловими будинками та озером з вулиць Гурика-Ленкавського.
Як зазначається у петиції, заплановані роботи передбачають вирубку дерев, а також знищення Каштанового скверу та молодих дерев, висаджених мешканцями.
«Вони виконують не лише естетичну, а й екологічну функцію: забезпечують чисте повітря, захищають від пилу та викидів, створюють тінь і знижують рівень шуму», — йдеться у зверненні.
Автори петиції переконані, що будівництво дороги призведе до:
- знищення зелених насаджень, які формують рекреаційну зону для мешканців;
- суттєвого збільшення шуму від автомобілів безпосередньо під вікнами житлових будинків;
- погіршення екологічної ситуації та якості життя містян.
Для розгляду звернення необхідно було зібрати 250 підписів до 14 грудня 2025 року. Станом на 23 жовтна петицію підписало 253 осіби.