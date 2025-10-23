Петиція проти будівництва дороги між Гурика та Ленкавського у Франківську зібрала потрібну кількість підписів

Електронна петиція до влади Івано-Франківська з вимогою заборонити будівництво дороги, яка має з’єднати вулиці Гурика та Ленкавського у зеленій зоні між житловими будинками та озером, набрала необхідну кількість голосів.

Петицію зареєстрували 15 вересня.

Мешканці просять заборонити будівництво дороги в зеленій зоні між житловими будинками та озером з вулиць Гурика-Ленкавського.

Як зазначається у петиції, заплановані роботи передбачають вирубку дерев, а також знищення Каштанового скверу та молодих дерев, висаджених мешканцями.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Вони виконують не лише естетичну, а й екологічну функцію: забезпечують чисте повітря, захищають від пилу та викидів, створюють тінь і знижують рівень шуму», — йдеться у зверненні.

Автори петиції переконані, що будівництво дороги призведе до:

знищення зелених насаджень, які формують рекреаційну зону для мешканців;

суттєвого збільшення шуму від автомобілів безпосередньо під вікнами житлових будинків;

погіршення екологічної ситуації та якості життя містян.

Для розгляду звернення необхідно було зібрати 250 підписів до 14 грудня 2025 року. Станом на 23 жовтна петицію підписало 253 осіби.