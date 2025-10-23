На Прикарпатті одна з найнижчих пенсій в Україні

На Івано-Франківщині середня пенсія становить 5529 гривень, що є менше, ніж у середньому по Україні.

Загалом, середня пенсія в Україні наразі дорівнює 6 436 гривень (133 євро), йдеться у повідомленні Опендатабот.

Хоча загальнонаціональна середня пенсія становить 6 436 гривень, розподіл виплат є нерівномірним: Майже третина українських пенсіонерів, понад 3,3 мільйона людей, отримує лише 3 340 гривень на місяць.

Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць. Близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн (приблизно 325 євро). Майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона – 4 510 грн.

Найвища середня пенсія традиційно зафіксована у Києві – 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні.

Разом із Прикарпаттям, найнижчі показники зафіксовано у західних областях, зокрема на Тернопільщині (4997 грн), Чернівецькій (5173 грн) та Закарпатській (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7 069 грн виплат.