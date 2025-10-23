В Івано-Франківську надали дозволи на встановлення рекламних банерів на 5 років

Виконком Івано-Франківської міськради прийняв рішення Про надання дозволів на розміщення рекламних конструкцій терміном на 5 років.

Дозвіл на розміщення реклами надали терміном на 5 років. Кому саме:

Суб’єкту господарювання для розміщення на фасаді будинку на вул. Галицькій, 120-А рекламної конструкції типу «банер» розміром 12,0 х 16,0 м.

Суб’єкту господарювання для розміщення на фасаді будинку на вул. Вовчинецькій, 196 рекламної конструкції типу «банер» розміром 20,0 х 10,0 м.

Підставою для розміщення рекламних конструкцій та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу, є виданий у встановленому порядку дозвіл, пише рішення виконкому.

Розміщення рекламних конструкцій проводиться згідно погодженої документації, виконаної у відповідності з діючими нормативними вимогами. Бетонну основу, яка виконує роль фундаменту, необхідно монтувати нижче існуючої поверхні землі.