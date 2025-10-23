Посадовець Яремчанської міськради уник криміналу за незаконну передачу земель НПП

Яремчанський міський суд закрив кримінальне провадження щодо службовця, якого обвинувачували у службовій недбалості, що завдала державі збитків на понад 2 мільйони гривень.

Провадження закрито на підставі статті 49 Кримінального кодексу України – у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, пише Бліц-Інфо.

Фігурант справи звинувачувався за ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки). На момент вчинення правопорушення (у 2007-2008 роках) він обіймав посаду спеціаліста із земельних питань Микуличинської сільської ради. Зараз він працює начальником відділу земельних відносин виконавчого комітету Яремчанської міської ради.

Слідство встановило, що у період з вересня 2007 року по березень 2008 року службовець, будучи на посаді у Микуличинській сільській раді, порушив закон, погоджуючи проєкт землеустрою. Він не переконався, що ділянка площею 1,2666 гектара накладається на землі природно-заповідного фонду, які перебувають у постійному користуванні Карпатського національного природного парку (НПП).

Внаслідок цього, ця земля, яка не могла бути приватизована, була незаконно передана у приватну власність. Експертиза оцінила завдані державним інтересам збитки як тяжкі наслідки у сумі 2 026 624 гривні (ринкова вартість ділянки станом на 2008 рік).

Суд зазначив, що інкримінований злочин належить до нетяжких, для яких закон встановлює термін давності – п’ять років. Оскільки з моменту вчинення правопорушення у 2008 році минуло вже понад п’ять років, суд був зобов’язаний звільнити службовця від кримінальної відповідальності. Провадження закрито.

Судові витрати (23 550 гривень) віднесені на рахунок держави.