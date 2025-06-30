Підозрювали виразку шлунку, а виявили рак легень: у Франківську врятували життя чоловіку на ранній стадії онкології

До терапевтичного відділення №1 ЦМКЛ поступив 40-річний чоловік з болями в животі та спині. Здавалося, звичайна історія – підозра на виразкову хворобу. Однак, несподівано під час обстеження було виявлено пневмонію та плеврит, хоча пацієнт не мав типових ознак захворювання.

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ПОвідомляє КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, передає Правда.іф.

Було призначено лікування, проведено курс антибіотикотерапії, втім, рентген-діагностика свідчила, що запалення не зменшувалось.

«Для лікарів це був сигнал, що тут щось не так. Адже молодий вік пацієнта, відсутність ефекту від правильно підібраної терапії – усе це змусило шукати причину глибше», – пригадує завідувачка терапевтичного відділення №1 Любов Лосюк.

Спільно з рентгенологами ЦМКЛ було прийнято рішення про проведення комп’ютерної томографії легень. Саме тоді відкрилась справжня причина проблеми – мезотеліома плеври на ранній стадії. Онкологічне захворювання, яке на цьому етапі майже ніколи не дає про себе знати.

Своєчасна і швидка діагностика врятували пацієнту життя, адже він вчасно розпочав лікування і сьогодні має реальний шанс на повне одужання

Тераппевтичне відділення №1 – це про уважність до деталей, яка перетворюється на шанс. Кожен випадок – не просто діагноз, а історія боротьби за життя.