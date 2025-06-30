У Румунії автобус з десятками українців потрапив у смертельну ДТП

У Румунії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який перевозив громадян України. Аварія трапилася в ніч на понеділок, 30 червня, на трасі DN2 у повіті Бакеу, у населеному пункті Миколі Белческу.

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Внаслідок аварії одна людина загинула, також є травмовані. Про це повідомляє digi24.

Автобус, що прямував із Бакеу до Аджуда, зіткнувся з мікроавтобусом, припаркованим на узбіччі дороги. Удар був настільки сильним, що мікроавтобус перекинувся за межі проїжджої частини. У салоні автобуса перебували 60 українців, зокрема 21 дитина.

Унаслідок зіткнення загинула 29-річна жінка з комуни Агеш, яка перебувала в мікроавтобусі. Ще четверо осіб з того ж транспорту дістали тяжкі травми, їх госпіталізували до лікарні швидкої допомоги в Бакеу. Один із постраждалих був інтубований, ще одну людину безуспішно намагалися реанімувати на місці – її серце зупинилося до прибуття в лікарню.

В автобусі постраждали шестеро осіб, серед них двоє дітей. Усі отримали легкі травми, лише одну людину доправили до лікарні. Решта пасажирів після медичного огляду продовжили подорож іншим автобусом.

Автобусом керував 40-річний іноземець. За повідомленням поліції, алкотест показав негативний результат – водій був тверезим.

На місці працювали підрозділи екстреної допомоги, пожежники, медики та рятувальники. Через велику кількість постраждалих був активований “червоний план втручання” – спеціальна система реагування у надзвичайних ситуаціях. Усього на місце прибули понад 10 одиниць техніки, включно з реанімаційними авто та мобільним медпунктом. План було скасовано близько 04:18, коли ситуацію вдалося стабілізувати.