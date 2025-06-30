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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині громада віддасть шану загиблому воїну Хрунику Володимиру

Автор: Оксана Марушкевич
30/06/2025 18:10
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Городенківська громада з почестями зустріне “на щиті” Героя Хруника Володимира.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

“Завтра, 1 липня 2025р., об 11 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Хрунику Володимиру Богдановичу, який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.