Француз приїхав на Прикарпаття на велосипеді та волонтерить у Косові

33-річний мандрівник і волонтер Бастьєн подорожує Європою на велосипеді.

Наразі чоловік зупинився у Косові, де вже майже пів року безкоштовно допомагає місцевим мешканцям з садівництвом, пермакультурою, столярством та скульптурою, DIY, прибиранням та будівництвом, пише Галицький кореспондент з посиланням на сторінку Bastien Holveck у фейсбуці.

Будучи природно допитливим та зацікавленим у тому, щоб дізнатися більше про реальність на місцях, наслідки війни для населення та країни, я вирішив вирушити до України, щоб зустрітися з українцями”, – розповідаж Бастьєн.

Мандрівник в’їхав до України на велосипеді через прикордонний перехід Сігету-Мармацієй у Румунії. Спочатку перетнув ліс, щоб дістатися до Драгобрату, здійснив сходження на Говерлу.

“Я відкрив для себе чудову, заповідну та дику природу, українці, яких я зустрічав на своєму шляху, були особливо добрими та привітними, – додає іноземець.

Приїзд в Україну вважає своїм способом підтримати країну та жителів, це також спосіб показати французам реальність України, в якій люди продовжують жити, продовжують любити.