В Івано-Франківську стартує безкоштовна консультація лікаря педіатра

Бути дитиною – це щодня пізнавати цей світ і вчитися взаємодіяти з оточенням.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
У процесі свого розвитку діти зустрічаються із численними переломними моментами, інфекційними збудниками і хронічними захворюваннями. Вчасно виявити і провести корекцію стану дитини – завдання кваліфікованого педіатра!
Медичний центр Оксфорд Медікал пропонує безкоштовну консультацію лікаря педіатра в рамках акції з 1 по 31 липня!
Прийом веде лікарка Потоцька Олена Артурівна
- Пройти повноцінне обстеження перед літньою подорожжю/дитячим табором.
- Підготуватися до нового навчального року.
- Мати консультативний висновок про стан здоров для відвідини дитячих закладів.
Також під час прийому ви можете заключити декларацію і в подальшому обслуговувати дитину у лікарки безкоштовно за пакетом НСЗУ.
Деталі за номером: 0673777299, 0503777299