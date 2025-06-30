В Івано-Франківську стартує безкоштовна консультація лікаря педіатра

Бути дитиною – це щодня пізнавати цей світ і вчитися взаємодіяти з оточенням.

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У процесі свого розвитку діти зустрічаються із численними переломними моментами, інфекційними збудниками і хронічними захворюваннями. Вчасно виявити і провести корекцію стану дитини – завдання кваліфікованого педіатра!

Медичний центр Оксфорд Медікал пропонує безкоштовну консультацію лікаря педіатра в рамках акції з 1 по 31 липня!

Прийом веде лікарка Потоцька Олена Артурівна

Пройти повноцінне обстеження перед літньою подорожжю/дитячим табором.

Підготуватися до нового навчального року.

Мати консультативний висновок про стан здоров для відвідини дитячих закладів.

Також під час прийому ви можете заключити декларацію і в подальшому обслуговувати дитину у лікарки безкоштовно за пакетом НСЗУ.

Деталі за номером: 0673777299, 0503777299