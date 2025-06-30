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Безкоштовна консультація педіатра в Оксфорд Медікал
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В Івано-Франківську стартує безкоштовна консультація лікаря педіатра

Автор: Оксана Марушкевич
30/06/2025 17:27
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Бути дитиною – це щодня пізнавати цей світ і вчитися взаємодіяти з оточенням.

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У процесі свого розвитку діти зустрічаються із численними переломними моментами, інфекційними збудниками і хронічними захворюваннями. Вчасно виявити і провести корекцію стану дитини – завдання кваліфікованого педіатра!

Медичний центр Оксфорд Медікал пропонує безкоштовну консультацію лікаря педіатра в рамках акції з 1 по 31 липня!

 Прийом веде лікарка Потоцька Олена Артурівна

  • Пройти повноцінне обстеження перед літньою подорожжю/дитячим табором.
  • Підготуватися до нового навчального року.
  • Мати консультативний висновок про стан здоров для відвідини дитячих закладів.

 Також під час прийому ви можете заключити декларацію і в подальшому обслуговувати дитину у лікарки безкоштовно за пакетом НСЗУ.

Деталі за номером: 0673777299, 0503777299