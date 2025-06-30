Задонать на лікування Максимка – виграй квартиру!

Історію боротьби за життя Максима Цуцмана вже знають, напевно, усі. Вона про 12-річного хлопчика, який має рідкісну хворобу – прогресуючу мʼязову дистрофію Дюшена. Це – генетичне захворювання, яке вражає тільки хлопчиків. М’язи всього тіла хворого стрімко слабшають, йому стає дедалі важче рухатися, дихати… зрештою він помирає.

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Врятувати Максима, за словами його мами Іванни Цуцман, може дороговартісний укол Elevidys, який коштує 120 млн грн. Для батьків дитини сума – непідйомна! Але вони зробили, здавалося б, неможливе – підняли на ноги пів України! Небайдужі до чужого горя люди вже задонатили понад 96 млн грн.

Залишилося зовсім небагато, але без решти 24 млн грн жодна клініка не візьметься лікувати хлопчика.

Згадавши, як пів року тому в Івано-Франківську успішно розіграли квартиру від blago, щоб придбати кілька десятків позашляховиків для ЗСУ, мати Максима звернулася до цієї ж компанії та отримала таку потрібну для порятунку сина підтримку.

Заради дитини об’єдналися й блогери з усієї Івано-Франківщини та їхні друзі з інших областей України. Власне вони проведуть розіграш однокімнатної квартири у житловому комплексі SKYGARDEN. А для початку активно поширюватимуть інформацію про квартиру за донат, аби якомога більше людей дізналися про це і швидко можна було зібрати решту суми.