Як через атаку рф пошкодило церкву та дзвіницю на Івано-Франківщині. ФОТО. ВІДЕО

Вдосвіта 29 червня уламки крилатої російської ракети пошкодили дерев’яну дзвіницю та вікна церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Васючин Рогатинської громади.

Це трапилося через атаку рф на Івано-Франківщину, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Місцевий житель Степан Романків, який прислуговує у церкві дяком, каже: пощастило, що у цей час у храмі не відбувалося богослужіння, адже щонеділі у святині — людно. Тим паче, що 29 червня відзначають святих апостолів Петра і Павла.

Дяк Степан Романків, село Васючин, 29 червня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“О 4:30 це почалося: спалахи, тріскотня, вогонь. І так прилетіло. І не один уламок. Хлопці вже забрали, тому що тут були військові”, — говорить Степан Романків.

Сліди від уламка ракети, село Васючин, 29 червня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Як розповіла Суспільному голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, наразі працює комісія, яка обстежує наслідки руйнувань. З її слів, в ОВА ведуть перемовини з міжнародними донорами, які можуть допомогти відновити будівлі, що атакувала РФ.

Уламки ракети пошкодили вікна у храмі УГКЦ села Васючин, 29 червня 2025. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми будемо допомагати, як тому домоволодінню, яке постраждало, так само матеріальна допомога буде виділена парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ”, — повідомила Онищук.

Що відомо про атаку РФ на Івано-Франківщину 29 червня

Вдосвіта 29 червня 2025 року військові РФ атакували ракетами Івано-Франківщину. В області працювали підрозділи протиповітряної оборони. Є пошкодження й травмована людина.

Повітряна тривога розпочалася о 1:37 й завершилася о 5:12.

О 4:22 в області оголосили загрозу крилатих ракет. Опісля пролунала серія вибухів.

О 4:25 на Івано-Франківщині зафіксували рух крилатих ракет у напрямку Бурштина. Опісля в області знову було чутно звуки вибухів.

У селі Нараївка Більшівцівської громади уламки російської ракети пошкодили будинок родини Косач. В оселі — поруйновані стіни, дах і стеля, понівечені меблі й побутові речі. Фрагменти будівлі, цегла й штукатурка присипали 87-річну Ганну, її госпіталізували.