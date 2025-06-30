У центрі Івано-Франківська зведуть квартал з багатоповерхівками, ТРЦ та підземними паркінгами

В Івано-Франківську планують забудувати квартал в межах вулиць Андрія Мельника, Академіка Сахарова (нині Української Перемоги), В’ячеслава Чорновола та Січових Стрільців. Тут можуть з’явитися багатоповерхівки на майже тисячу квартир торгово-розважальний комплекс та нові корпуси Університету Короля Данила.

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Йдеться про територію, загальною площею близько 31 га, у східній центральній частині Івано-Франківська, поруч з міським озером. Частини її – корпуси колишнього заводу «Промприлад», йдеться у проєкті ДПТ, оприлюдненому Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 30 червня, пишуть Версії.

Новий проїзд та паркінг на «Промприладі»

Проєктом містобудівної документації передбачено створення проїзду між вулицями Андрія Мельника та Євгена Коновальця, протяжністю 250 метрів.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Також планується благоустрій території «Промприладу» з громадською забудовою та реконструкцією котельні під автомобільну стоянку. Нагадаємо, на заводі колись виготовляли продукти для промисловості, парасолі та деталі для автівок. Після приватизації та часткового розпродажу залишилось 4 корпуси площею 28 тис. м2, які намагаються перетворити на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу.

Проєктом ДПТ заплановано влаштування підземного паркінгу під корпусом С заводу для 71 автомобіля. Ще 28 авто можуть розмістити на території колишньої котельн «Промприладу».

ТРЦ та нові корпуси університету

Детальним планом передбачили реконструкцію трьох громадських будівель на 8 і 16 поверхів з боку вулиці Євгена Коновальця. Тут з’являться нові корпуси Університету Короля Данила, розташованого поруч. Орієнтовна площа забудови – 3,5 тис. м2.

Раніше по вулиці Андрія Мельника запланували зведення багатофункціонального торгово-розважального комплексу з закладами громадського призначення та апартаментами, площею 6,3 тис. м2. Новим ДПТ передбачена реконструкція забудови. Зокрема, площу пропонують збільшити до 10,3 тис. м2, влаштувавши каскадну поверховість 7 та 24 поверхи. Поверховість будівлі змінюватиметься по мірі віддаленості від історичного ареалу Івано-Франківська. Під ТРЦ передбачена дворівнева підземна парковкана 428 парко місць.

Шість нових багатоповерхівок

Містобудівна документація передбачає нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, а саме:

зблокований будинок з секцій (6-10 поверхів) на вул. Тараса Шевченка на 165 квартир

зблокований будинок з секцій (5-10 поверхів) в межах вулиці В’ячеслава Чорновола №1 на 146 квартир

9-поверхівка на вул. В’ячеслава Чорновола №2 на 60 квартир

12-поверхівка на вул. Січових Стрільців на 346 квартир

5-поверхівка на вул. Євегена Коновальця на 60 квартир

16-поверхівка на вул. Андрія Мельника та проєктного проїзду на 200 квартир.

Проєктом передбачено створення нетрадиційного дахового озеленення на верхніх поверхах будівель та облаштування підземних паркінгів, що вміщуватимуть разом з існуючими, близько 2 тис. автомобілів. Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 16 липня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.