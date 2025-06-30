Городенківщина втратила на війні молодшого сержанта Хруника Володимира

На Донеччині загинув командир бойової машини, командир гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892, молодший сержант Хруник Володимир, 1984 року народження, мешканець села Поточище на Івано-Франківщині.

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Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

18 червня 2025 року, в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями російської федерації, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району Донецької області, загинув командир бойової машини, командир гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892, молодший сержант Хруник Володимир Богданович, 1984 року народження, мешканець села Поточище.