Городенківщина втратила на війні молодшого сержанта Хруника Володимира

На Донеччині загинув командир бойової машини, командир гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892, молодший сержант Хруник Володимир, 1984 року народження, мешканець села Поточище на Івано-Франківщині.
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Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.
18 червня 2025 року, в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями російської федерації, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району Донецької області, загинув командир бойової машини, командир гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892, молодший сержант Хруник Володимир Богданович, 1984 року народження, мешканець села Поточище.
“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.
В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.
Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!
Схиляємо голову в глибокій скорботі.
На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати.
Вічна і світла пам’ять Герою!
Герої не вмирають!” – йдеться у дописі