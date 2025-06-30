На Харківщині поліг захисник з Івано-Франківська Савчук Петро

Під час виконання бойового завдання із захисту України на Харківському напрямку, загинув працівник КП “Івано-Франківськводоекотехпром” Петро Савчук.

Пише Правда.іф з посиланням на Водоекотехпром Івано-Франківськ

Петро працював на підприємстві з 2018 року на посаді слюсар аварійно-відновлювальних робіт, цех мереж водовідведення.

З початку повномасштабного вторгнення воїн став на захист країни.

“До горя неможливо підготуватися, неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною для рідних, друзів, співробітників…У цей важкий час приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним, колегам розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої для Вас людини, а слова підтримки допоможуть перенести Ваше родинне горе. Нехай Всемилостивий Господь прийме Його світлу та щиру душу та оселить там, де праведні спочивають.

Вічна і світла пам’ять Герою України.

Дякуємо Герою за його мужність та наш захист”, – йдеться у дописі