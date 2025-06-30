На Франківщину прямує траурний кортеж з Героєм Варцаб’юком Василем

Завтра Косівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Варцаб’юка Василя.
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Про це повідомляють у групі Косів.Діалог у Увійти Facebook, пише Правда.іф.
“Завтра 01.07.25р о 09.30 год в Косові на майдані Незалежності зустрічаємо полеглого воїна – Варцаб’юка Василя, мешканця с.Старий Косів Косівської територіальної громади,який загинув,захищаючи Батьківщину”, – йдеться у дописі.