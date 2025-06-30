ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий і свічка з українським прапором.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщину прямує траурний кортеж з Героєм Варцаб’юком Василем

Автор: Оксана Марушкевич
30/06/2025 15:32
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Завтра Косівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Варцаб’юка Василя.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють у групі Косів.Діалог у Увійти Facebook, пише Правда.іф.

“Завтра 01.07.25р о 09.30 год в Косові на майдані Незалежності зустрічаємо полеглого воїна – Варцаб’юка Василя, мешканця с.Старий Косів Косівської територіальної громади,який загинув,захищаючи Батьківщину”, – йдеться у дописі.