На Франківщину прямує траурний кортеж з Героєм Варцаб’юком Василем

Завтра Косівська громада зустріне скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Варцаб’юка Василя.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють у групі Косів.Діалог у Увійти Facebook, пише Правда.іф.