У Франківську засудили двох чоловіків за крадіжку телефонних кабелів

Нещодавно Івано-Франківський міський суд виніс вирок двом уродженцям Донецької області за крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану.

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Як йдеться в матеріалах справи, 15 серпня 2024 року приблизно о 02:47 обвинувачені перебували разом по вул. Євгена Коновальця, 72. Там вони побачили відкритий каналізаційний люк і вирішили викрасти телефонні кабелі, пише ГК.

Чоловіки викрали по 25 метрів кабелів, які належали «Київстару» та «Укртелекому», завдавши підприємствам 2469 грн та 5142 грн майнової шкоди.

Окрім цього, один з обвинувачених 21 серпня 2024 року здійснив крадіжку з каналізаційного люка по вул. Степана Бандери, 62. Так, він завдав «Київстару» майнової шкоди на суму 3163 грн.

У суді обвинувачені зізнались у скоєному та пояснили, що вчинили крадіжки через матеріальну скруту. Кабелі здавали на металолом, а грішми розпоряджалися на власний розсуд.

Дослідивши усі матеріали справи, суд призначив обвинуваченим по 5 років тюрми. Однак реальний термін замінили на 2 роки та 1 рік і 6 місяців умовного терміну.