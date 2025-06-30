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У Калуші в прямому ефірі спеціалісти провели майстер-клас з лікування пахових гриж
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У Калуші в прямому ефірі спеціалісти провели майстер-клас з лікування пахових гриж

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 14:58
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На базі Центральної районної лікарні Калуша відбувся науково-практичний захід — майстер-клас на тему «Сучасні підходи до лікування пахвинних гриж» для лікарів-хірургів Франківщини.

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Програма майстер-класу охопила широкий спектр актуальних питань сучасної герніології, а також включала живі телетрансляції хірургічних втручань, повідомляють у медзакладі.

Особливо жваво обговорювався стан надання хірургічної допомоги пацієнтам з пахвинними грижами. Учасники почули практичні поради та поділилися досвідом щодо різних технік оперативного втручання.

Важливою частиною майстер-класу стали хірургічні операції у форматі телетрансляцій, під час яких учасники в режимі реального часу спостерігали за виконанням втручань згідно з найновішими протоколами. Це дозволило лікарям не тільки побачити, а й осмислити ключові етапи оперативних втручань з різними підходами.